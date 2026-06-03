Киргизия впервые избрана в Совет безопасности ООН

Киргизия по итогам голосования избрана непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2027–2028 годы. Страна впервые войдет в его состав. Об этом сообщила пресс-служба ООН.

Для избрания в Совбез ООН странам нужно получить две трети голосов государств-членов, то есть 127. Киргизия получила 142 голоса, обогнав Филиппины, которые также претендовали на место от стран Азиатско-Тихоокеанского региона. «Мы будем участвовать в написании новой страницы в истории ООН. Поздравляю, соотечественники»,— написал президент Киргизии Садыр Жапаров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

От группы западноевропейских и других государств избраны Австрия и Португалия, от стран Латинской Америки и Карибского бассейна — Тринидад и Тобаго, от африканских государств — Зимбабве.

В состав Совета безопасности входят 15 стран. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция — постоянные члены, обладающие правом вето. Еще десять стран избираются непостоянными членами на двухлетний срок. 31 декабря истекает срок полномочий пяти непостоянных членов — Греции, Дании, Пакистана, Панамы и Сомали. Их заменят избранные сегодня страны.