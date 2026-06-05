Пока ребенок лечится

Когда ребенок приезжает в Москву на долгое непростое лечение, родителям приходится решать не только медицинские вопросы — одной из главных проблем становится жилье. Единой государственной системы размещения таких семей пока нет, поэтому задачу берут на себя НКО. 1 июня, в День защиты детей, благотворительная организация «Справедливая помощь доктора Лизы» открыла на улице Гастелло обновленный Дом милосердия. Он предназначен в основном для семей из Донецкой, Луганской народных республик, а также Белгородской и Курской областей.

Новое здание значительно больше прежнего Дома милосердия на Новой Басманной, который работал с 2014 года. Там одновременно могли разместиться только 12 семей, хотя потребность в жилье была гораздо выше — записывались в очередь. А в новом доме смогут жить 25 семей одновременно.

Здание на улице Гастелло — исторический корпус Романовской больницы Покровской общины сестер милосердия, возведенный в 1913 году по проекту архитектора Леонида Стеженского. При поддержке правительства Москвы его полностью реконструировали и обустроили для семей с больными детьми.

Открыли дом президент «Справедливой помощи» Ольга Демичева, глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, глава Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. Во время экскурсии по дому они в первую очередь обращали внимание не на исторические стены, а на то, насколько продуманным получилось пространство.

Первый этаж полностью оборудован для маломобильных детей и пациентов на колясках. В комнатах установлены функциональные медицинские кровати, рядом находятся просторные санузлы со специальными поручнями. В каждой комнате есть кнопка вызова диспетчера, который дежурит круглосуточно.

На втором этаже будут жить семьи с детьми, которые могут самостоятельно передвигаться. Здесь же находятся учебные классы. Парты и стулья регулируются по высоте, предусмотрены рабочие места для компьютеров. С нового учебного года обучение планируют организовать совместно с госпитальной школой «УчимЗнаем», чтобы дети не выпадали из образовательного процесса во время лечения.

На каждом этаже есть просторные кухни и столовые. Продукты закупаются централизованно, а родители сами готовят детям еду. Для многих семей это важно: во время лечения ребенку часто требуется особая диета. В доме также оборудованы игровая комната, зал лечебной физкультуры, конференц-зал, помещения для занятий со специалистами. На первом этаже расположен молельный зал, продолжается восстановление домовой церкви.

Но главное в Доме милосердия все-таки не стены. Живущим здесь семьям организация помогает решать и многие бытовые вопросы, оплачивает такси до больниц. С ними работают психологи. А на кухне всегда можно встретить соседей, которые понимают, через что ты проходишь.

Дом милосердия — место, где семьи могут сосредоточиться на лечении ребенка, не думая каждый месяц о том, где жить и как платить за жилье. Для тех, кто приезжает в Москву, чтобы пройти долгий и тяжелый путь к выздоровлению, это часто не менее важно, чем самая современная медицинская помощь.

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Наталья Волкова, корреспондент Русфонда