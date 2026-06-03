Лантратова попросила прокуратуру защитить сотрудников Мурманского океанариума

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова обратилась в прокуратуру Мурманской области и Госинспекцию труда после публикации открытого письма работников Мурманского океанариума. Им не платят зарплату с февраля 2026 года, задолженность превысила 1 млн рублей, сообщила омбудсмен в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людям не платят зарплату с февраля 2026 года, задолженность превысила 1 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Людям не платят зарплату с февраля 2026 года, задолженность превысила 1 млн рублей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам госпожи Лантратовой, люди продолжают выходить на работу, потому что в океанариуме остались животные, которым нужны корм, уход и внимание. Она также направила запрос в Минприроды с просьбой оценить условия содержания животных и рассмотреть возможность их временного перевода в другие организации. «Животные не должны становиться заложниками разбирательств, а сотрудники работать бесплатно»,—подчеркнула она.

Ранее сотрудники океанариума обратились к губернатору Мурманской области. Они сообщили о долгах по зарплате и налогам, из-за которых океанариум может лишиться земельного участка. Учреждение лишилось лицензии в 2022 году, представления не проводятся. Работники призывают вернуться к вопросу передачи океанариума в государственную собственность — эту идею обсуждали еще в 2021 году.

Карина Дроздецкая