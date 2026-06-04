«Русский холодъ» начал ликвидацию из-за долгов

Акционеры барнаульского АО «Русский холодъ», одного из крупнейших производителей мороженого в России, решили ликвидировать компанию. Процедура затрагивает и другие структуры холдинга. На этом фоне местные власти уже получили уведомления о приостановке производства и сокращении сотрудников.

По данным Федресурса, решение о ликвидации приняли владельцы АО «Русский холодъ», а также АО «ТД “Русский холодъ”», ООО «Алтайхолод» и ООО «Лагуна койл». Ликвидационной комиссии отведено 18 месяцев на завершение всех процедур. Холдинг выпускает более 140 видов мороженого под брендами «Настоящий пломбир», «Золотой пломбир», «Лакомка» и «Монарх».

Проблемы группы стали заметны весной, когда компания приостановила поставки партнерам и начала внутренний аудит. Позже «Алтайхолод» сообщил властям Алтайского края о высвобождении более 170 работников. По данным СПАРК, совокупный долг четырех основных компаний группы в 2025 году превысил 12,5 млрд руб., среди кредиторов — крупные банки и Ozon-банк.

При этом интерес к активам «Русского холода» проявляет инвестгруппа А1, которая готова рассматривать покупку бизнеса вместе с обязательствами.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Бизнес в глубокой заморозке».