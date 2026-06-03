В Петербурге представили самое большое электросудно на 140 пассажиров
На Мытнинской набережной напротив Петропавловской крепости прошла приемка электросудна «Ломоносов». Это самое большое по вместимости пассажиров электрическое судно на городских водных маршрутах, сообщили в пресс-службе Смольного.
Это самое большое по вместимости пассажиров электрическое судно на городских водных маршрутах
Фото: Пресс-служба Смольного
«Ломоносов» стал первым серийным электросудном проекта «Москва 2.0». Запас хода на аккумуляторах — до 8 часов, ледовый класс позволяет использовать его круглый год. На борту оборудованы места для 140 пассажиров.
Губернатор Александр Беглов назвал судно речным аналогом электробуса и подчеркнул, что ставка делается на экологичный транспорт, который сохранит чистоту водоемов. «Корабелы Санкт-Петербургской агломерации обладают уникальными компетенциями в этой сфере. Доказательством этому стал "Ломоносов"»,— сказал Беглов.