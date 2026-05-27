Суд обязал ТК «Нафтатранс плюс» выплатить ЮЛКМ 300 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «ЮЛКМ» — представителя владельцев облигаций ООО ТК «Нафтатранс плюс» о взыскании с топливной компании более 300 млн руб., сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Иск удовлетворить полностью», — говорится в судебных материалах. Мотивировочная часть пока не опубликована.

В марте 2026 года в рамках обеспечительных мер по иску «ЮЛКМ» суд постановил арестовать имущество и денежные средства ТК «Нафтатранс плюс». По мнению истца, финансовые показатели компании ухудшились начиная со второго квартала 2025 года.

Как писал «Ъ» в октябре 2025 года, ТК «Нафтатранс плюс», допустившая в прошлом году дефолты по всем пяти выпускам биржевых облигаций, намеревалась продать сеть АЗС NAFTA24 и нефтебазу в Новосибирске. По словам гендиректора компании Игоря Головни, сделка стоимостью от 1,4 до 1,8 млрд руб. позволит погасить около половины долговых обязательств компании перед владельцами облигаций и банками. Сеть NAFTA24 включает 11 АЗС. Емкость нефтебазы компании составляет 7,8 тыс. куб. м.

ООО ТК «Нафтатранс плюс» специализируется на продаже и доставке нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин, керосин, нефть и др.). Компания зарегистрирована в Новосибирске в 2007 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», ее единственный собственник — Игорь Головня. В 2025 году выручка предприятия сократилась на 60,7% по сравнению с предыдущим годом — с 10,1 млрд руб. до 3,97 млрд руб. При этом чистая прибыль сменилась значительным убытком в 670,5 млн руб. против прибыли в 87,7 млн руб. годом ранее.

Лолита Белова