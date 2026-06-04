Оптимизация многопартийности

Верховный суд 3 июня удовлетворил иск Минюста о ликвидации Партии социальной защиты (ПСЗ). Как утверждают в ведомстве, организация не устранила нарушения, выявленные в ходе прошлогодней проверки. В самой ПСЗ уверяют, что сделали все возможное, однако ведомство отказалось регистрировать изменения в устав. Верховный суд (ВС) не стал дожидаться, пока партия оспорит отказ Минюста, и вынес решение о ликвидации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов

Фото: Партия социальной защиты Лидер Партии социальной защиты Владимир Михайлов

Фото: Партия социальной защиты

Открывая процесс, судья Олег Бугаков напомнил, что ПСЗ была создана в 2012 году. По итогам проверки, проведенной в 2025-м, Минюст выявил многочисленные нарушения в ее деятельности. Среди прочего, претензии возникли к отдельным положениям устава ПСЗ, а также отсутствию в некоторых ее региональных отделениях предусмотренных уставом органов управления. Кроме того, как утверждают в Минюсте, партия представила недостоверные сведения о своих членах: около двух десятков человек, числящихся в реестре, оказались единороссами (как сообщал “Ъ”, в 2025 году это стало причиной отказа в регистрации списка ПСЗ на выборах в Костромскую облдуму). В декабре по требованию ведомства ВС приостановил деятельность партии.

Выявленные нарушения до сих пор не устранены, что является основанием для ликвидации, пояснили представители Минюста в суде. Ответчик парировал, что это не так: органы управления в региональных отделениях созданы и заработали, члены партии подтвердили свой выход из «Единой России» и вступление в ПСЗ, а необходимые изменения в устав внесены. Другое дело, что Минюст отказывается регистрировать соответствующие изменения, подчеркнул он.

Представитель ведомства в ответ объяснила, что партия предоставляет «противоречивые сведения». Например, документы об отсутствии у партийцев двойного членства датированы 2025 годом, хотя они не были представлены Минюсту во время первоначальной проверки. Все это не позволяет сделать вывод о том, что нарушения устранены, добавила она.

ПСЗ просила отложить процесс до момента, пока Замоскворецкий суд Москвы не решит, насколько законным является отказ Минюста в регистрации поправок в устав партии. Представитель ведомства заявила, что это только затянет процедуру. Судя по всему, судья с этим согласился. «Суд удовлетворил административное исковое заявление Министерства юстиции РФ о ликвидации Партии социальной защиты»,— огласил решение Олег Бугаков после непродолжительного пребывания в совещательной комнате.

Представлявший интересы ПСЗ адвокат Виталий Саакадзе пообещал, что решение о ликвидации будет обжаловано, и назвал его «предсказуемым». Он также выразил сожаление, что партии не дали завершить спор с Минюстом об отказе регистрировать поправки к уставу. По его мнению, дело в том, что ликвидацию было необходимо осуществить до назначения выборов в Госдуму, которое ожидается в течение ближайших недель, поскольку в период выборов это сделать уже нельзя. В целом идет системная работа по устранению многопартийности: маленькие и непредсказуемые политические объединения сейчас просто не нужны, резюмировал господин Саакадзе.

За последние два года действительно произошло заметное сокращение числа партий (см. график). Не такое сильное, как в 2019-м и 2020-м, когда устранялись последствия «либерализации» профильного закона (в 2012 году по инициативе президента Дмитрия Медведева стало проще создавать и регистрировать партии), но процесс все еще идет. Так, в 2025-м были ликвидированы Партия роста (объединилась с «Новыми людьми»), «Гражданская сила», «Гражданская инициатива» и «Российский общенародный союз». Кроме того, весной 2026-го «Зеленая альтернатива» объединилась с «Зелеными» (хотя формально она еще числится в реестре Минюста). Также, по данным “Ъ”, проблемы с регистрацией изменений в устав возникли у Партии возрождения России. Всего же, по данным председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, из зарегистрированных Минюстом 20 партий право принимать участие в выборах сейчас имеют 18 организаций.

Анастасия Корня