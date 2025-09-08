Суд решил задачу с многочленами

Первый апелляционный суд с подачи Верховного суда РФ отменил 8 сентября решение Костромского облсуда, обязавшего ранее региональный избирком зарегистрировать список Партии социальной защиты на выборах в областную думу. Об этом “Ъ” сообщил лидер партии Владимир Михайлов. Это означает, что практика дисквалификации предвыборных партийных мероприятий за участие в них делегатов, не оформивших корректно расставание с предыдущей партией, становится общим правилом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Как пояснил “Ъ” Владимир Михайлов, Партия социальной защиты (ПСЗ) пока еще остается в избирательном бюллетене, куда она вернулась по решению облсуда. Но на 9 сентября в том же суде назначено заседание по иску Партии пенсионеров, которая добивается отмены регистрации ПСЗ, ссылаясь на все те же аргументы о «двоепартийности» некоторых членов ПСЗ. И с учетом позиции вышестоящих инстанций уже понятно, чем это заседание закончится, признается господин Михайлов.

Напомним, что проблемы с регистрацией кандидатов на выборах в Костромскую облдуму возникли у ПСЗ из-за присутствия якобы действующих членов «Единой России» (ЕР) среди участников общих собраний местных отделений ПСЗ, выдвигавших делегатов на предвыборные партконференции. Это не первый случай, когда бывшие единороссы не могут подтвердить, что расстались с партией власти, но впервые такие претензии предъявлены не самим кандидатам, а участникам собраний, выдвигавших делегатов на предвыборную конференцию.

Облизбирком счел это основанием для отказа в регистрации всего партсписка, однако областной суд посчитал, что даже за вычетом «чужих» делегатов число участников конференции было достаточным для кворума, и обязал избирком зарегистрировать список.

В свою очередь, представители комиссии утверждали, что уже само по себе участие членов ЕР в общих собраниях ПСЗ влечет за собой неправомочность этих мероприятий, поскольку противоречит уставу партии.

В итоге Верховный суд вернул дело в апелляцию, указав, что нижестоящие инстанции неправильно рассчитали кворум: членов «Единой России» нельзя было исключать из списочного состава отделений ПСЗ, так как, согласно ее уставу, кворум рассчитывается от числа всех лиц, стоящих на учете. В то же время Верховный суд подтвердил выводы о необходимости дисквалификации голосов «многочленов» при избрании делегатов на конференцию, причем эти делегаты, настаивает суд, должны быть избраны от каждого местного отделения.

Электоральный эксперт Олег Захаров считает, что решение Верховного суда «сильно отклоняется от траектории здравого смысла и юридической логики». По сути суд сказал: раз делегат от одного из отделений не избран, потому что в этом отделении были члены «Единой России», то и вся конференция неправомочна. Но это неправильно, убежден эксперт, потому что кворум — это не все партийцы, а их большинство, иначе и федеральный съезд любой партии было бы не собрать из-за проблем у одного-единственного регионального отделения. Но хорошо хотя бы то, что такой вывод суд сделал со ссылкой на устав партии, а не на закон — и, значит, у партий, рискующих столкнуться с похожими проблемами, еще есть время, чтобы подправить свои уставы до выборов в Госдуму, резюмирует юрист.

Анастасия Корня