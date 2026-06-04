Цены на пшеницу в России снизились на фоне высокого урожая

Во втором квартале 2026 года внутренние цены на пшеницу в России заметно просели. По оценкам аналитиков, стоимость тонны снизилась примерно на 22% год к году из-за высокого урожая и давления со стороны экспортеров, чья выручка сократилась после укрепления рубля.

Средняя цена пшеницы четвертого класса в апреле—июне, по расчетам рынка, составит около 12,9 тыс. руб. за тонну. Снижение особенно заметно после более слабого урожая 2024 года, когда предложение зерна было ограничено. Теперь рынок вернулся к привычным значениям, но фактор избытка урожая продолжает давить на цены.

В новом сельхозсезоне, который стартует 1 июля, цены могут немного восстановиться, однако это вряд ли заметно улучшит доходность аграриев. Экспортеры по-прежнему зависят от валютного курса, а внутренний спрос частично сдерживает обвал цен. При этом рентабельность производства остается низкой: на юге она оценивается в 10–15%, а в центральной части страны может быть около нуля.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль подкосил аграриев».