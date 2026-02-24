На женскую грудь смотрят нечеловеческим взглядом

Использование нейросетей в маммографии повышает выявляемость рака молочной железы — такие результаты показало масштабное шведское исследование с участием более 100 тыс. женщин. Параллельно ИИ снижает нагрузку на врачей, отметили ученые. В России подобные технологии активно применяются в диагностике, говорят опрошенные “Ъ” эксперты,— от региональных проектов до московской платформы «МосМедИИ». Онкологи надеются, что развитие нейросетей станет «поворотным моментом» в борьбе с заболеванием, но подчеркивают: окончательный диагноз всегда остается за человеком.

Медицинский журнал The Lancet опубликовал шведское исследование MASAI, авторы которого изучили эффективность использования искусственного интеллекта в маммографическом скрининге. Исследование обобщает опыт планового скрининга рака груди, который прошли более 105 тыс. женщин в возрасте от 40 до 80 лет в рамках государственной программы с апреля 2021 по декабрь 2022 года. В контрольной группе применялось традиционное двойное чтение снимков двумя врачами. В «группе вмешательства» использовался искусственный интеллект, обученный на более чем 200 тыс. маммографий из разных стран. Этот ИИ оценивал риск рака по шкале от 1 до 10 и выделял подозрительные участки на изображении. Если нейросеть приходила к выводу о низком или среднем риске, то снимок проверял один врач. Если же риск был максимальным, его смотрели два специалиста.

Исследование показало, что ИИ помог врачам выявить 80,5% случаев рака, а при стандартном подходе этот показатель составил лишь 73,8%.

Способность точно определять отсутствие рака у здоровых женщин осталась одинаково высокой в обеих группах — 98,5%. То есть использование ИИ не привело к росту ложных тревог. Еще выяснилось, что частота интервальных раков — то есть опухолей, пропущенных во время скрининга и выявленных позже между плановыми обследованиями,— в группе с ИИ оказалась ниже, чем в контрольной: 1,55 случая на 1 тыс. участниц против 1,76 случая. При этом ощутимо снизилась нагрузка на врачей: в группе с ИИ требовалось меньше повторных просмотров снимков, что особенно важно в условиях нехватки рентгенологов. Авторы исследования подчеркивают: это первое испытание, которое доказало не просто точность ИИ, а его реальную пользу для пациентов.

Российские врачи, как и их зарубежные коллеги, активно используют ИИ в диагностике, заявил “Ъ” главный внештатный онколог Минздрава Андрей Каприн. Он особо отметил опыт Екатеринбурга, где внедрение ИИ в маммографический скрининг показало значимый экономический эффект при сохранении высокого качества диагностики: «При этом важно понимать ограничения: алгоритм может выделить зону внимания, но он не заменяет клиническое мышление врача. Более того, чрезмерная опора на ИИ без анализа всей картины может привести к пропуску значимых находок. Поэтому искусственный интеллект мы рассматриваем как инструмент поддержки. Его точность растет по мере накопления данных, но окончательное решение всегда остается за врачом». Другой пример — медицинский проект «Третье мнение», который с 2023 года реализуется в Свердловской области. Цифровые снимки, выполненные рентгенологическим аппаратом, маммографом, компьютерным или магнитно-резонансным томографом, загружаются в Центральный архив медицинских изображений. Далее они распознаются с помощью искусственного интеллекта. Разработчики научили ИИ выявлять переломы ребер, признаки туберкулеза, пневмонии, новообразований в легких, расширения тени сердца.

В Москве с 2020 года реализуется проект по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику; за 2025 год более 60 ИИ-сервисов обработали свыше 2 млн исследований.

В маммографии алгоритм полностью готовит описание по шкале BI-RADS (международная система оценки результатов исследований молочных желез), сокращая время подготовки заключения. За пять лет было проанализировано более 3 млн маммограмм. Вице-мэр столицы Анастасия Ракова сообщила, что через платформу «МосМедИИ» столица предоставляет регионам доступ к ИИ-сервисам для анализа маммографии, флюорографии, рентгенографии грудной клетки, КТ головного мозга и КТ органов грудной клетки. Как отметила госпожа Ракова, искусственный интеллект выступает не заменой врача, а его «высокоточным помощником», который снижает риски пропуска патологии. Всего в Москве апробировано 60 сервисов, организации со всей страны уже используют 17 из них.

В Европейском медицинском центре создана база данных МРТ-исследований молочных желез, в ней уже 15 тыс. результатов. В клинике разработали собственную систему искусственного интеллекта Juno AI для ранней диагностики. Как утверждает директор по цифровой трансформации бизнеса АО ЕМЦ Егор Сафрыгин, она демонстрирует стопроцентную точность при обнаружении изменений в тканях: «Метод не оставляет рисков пропустить важные изменения в тканях. Системы помощи принятия врачебного решения с применением ИИ активно развиваются — это один из самых востребованных медицинским сообществом сервисов. Массовое внедрение умных алгоритмов AI в систему здравоохранения может стать поворотным моментом в борьбе с раком молочной железы».

Врач-онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова надеется, что использование технологий искусственного интеллекта повысит точность диагностики, поскольку позволит выявлять даже самые незначительные изменения тканей, которые могут указывать на наличие злокачественных новообразований. По ее словам, это особенно важно для женщин старше 40 лет, находящихся в группе повышенного риска развития рака груди.

Наталья Костарнова