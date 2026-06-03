Тренер вратарей «Зенита» Жевнов попрощался с клубом после восьми лет работы
Юрий Жевнов покинул пост тренера вратарей «Зенита». Он попрощался с клубом и обратился к болельщикам. Обращение опубликовано в Telegram-канале сине-бело-голубых.
Юрий Жевнов (справа)
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
«Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед»,— цитирует Жевнова пресс-служба клуба.
Жевнов работал в петербургской команде с 2018 года. «Хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город — за это прекрасное и удачное время. До новых встреч!» — написал специалист.
О причинах ухода и дальнейших планах Жевнова не сообщается. «Зенит» пока не объявлял имя нового тренера вратарей.