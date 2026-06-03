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Тренер вратарей «Зенита» Жевнов попрощался с клубом после восьми лет работы

Юрий Жевнов покинул пост тренера вратарей «Зенита». Он попрощался с клубом и обратился к болельщикам. Обращение опубликовано в Telegram-канале сине-бело-голубых.

Юрий Жевнов (справа)

Юрий Жевнов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Юрий Жевнов (справа)

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Для меня было большой честью и гордостью работать вместе с вами и добиваться побед»,— цитирует Жевнова пресс-служба клуба.

Жевнов работал в петербургской команде с 2018 года. «Хочу поблагодарить вас за эти восемь сезонов. Команду, клуб, болельщиков, город — за это прекрасное и удачное время. До новых встреч!» — написал специалист.

О причинах ухода и дальнейших планах Жевнова не сообщается. «Зенит» пока не объявлял имя нового тренера вратарей.

Карина Дроздецкая

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