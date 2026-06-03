В здоровых лесах разрешат использовать пестициды для борьбы с вредителями

Правительство РФ обновило правила санитарной безопасности в лесах, соответствующее постановление опубликовано на pravo.gov.ru. Документ вступит в силу 1 сентября.

Одно из ключевых нововведений — возможность проведения профилактики по защите от вредных организмов пока еще здоровых лесов и ослабленных лесных насаждений. Речь идет о лечении деревьев, применении пестицидов и удобрений, улучшении условий обитания насекомоядных птиц и насекомых-энтомофагов, пояснила “Ъ” начальник управления защиты и воспроизводства лесов Рослесхоза Елена Бусыгина.

Существует десять категорий санитарного состояния деревьев, включая здоровые, ослабленные, сильно ослабленные, усыхающие, погибшие и шесть видов погибших (свежий сухостой, свежий ветровал, свежий бурелом, старый сухостой, старый ветровал и старый бурелом). Сейчас профилактика — в том числе сплошная и выборочная рубка — разрешена только в сильно ослабленных, усыхающих и погибших лесах, так как именно в них отмечается массовое распространение вредных насекомых.

«При этом в здоровых и ослабленных лесных насаждениях отмечаются отдельные случаи их распространения,— пояснила “Ъ” Елена Бусыгина.— Разрешение на проведение профилактических мероприятий по защите лесов здесь позволит не допустить их массового распространения, причем не проводя сплошные и выборочные санитарные рубки».

В феврале 2026 года зампредседателя комитета Совета федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Аноприенко обнародовал данные, согласно которым площадь лесных массивов в РФ, заселенных жуками-вредителями, составляет порядка 4,4 млн га, из которых 1,1 млн га нуждаются в защите. «Причем речь не только о стволовых вредителях: основную долю составляют хвое- и листогрызущие виды, включая непарного и сибирского шелкопряда»,— пояснял сенатор.

Геор Габараев, Иван Буранов