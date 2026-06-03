Пулково после снятия ограничений обслужил 240 рейсов

Аэропорт Пулково продолжает восстанавливать расписание после утренних ограничений воздушного пространства. По данным на 18:00, с момента открытия неба аэропорт обслужил 240 рейсов и около 30 тысяч пассажиров, сообщили в пресс-службе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран К вечеру количество задержек сократилось

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ К вечеру количество задержек сократилось

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Отметим, что в 8:00 более чем на два часа задерживались 42 рейса, еще 12 бортов ушли на запасные аэродромы. После снятия ограничений к 10:00 аэропорт обслужил первые 15 рейсов и около двух тысяч пассажиров, но задержанным оставался 41 рейс на вылет.

К вечеру количество задержек сократилось. Сейчас на вылет опаздывают 13 рейсов (более чем на два часа), еще 23 рейса отменены. С запасного аэродрома ожидается один борт.

Карина Дроздецкая