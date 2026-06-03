Сборная Испании

Место в рейтинге FIFA — 2-е.

Чемпионат мира 2022 года — 1/8 финала.

Ключевые игроки — Эмерик Лапорт, Нико Уильямс (оба — «Атлетико»), Пау Кубарси, Дани Ольмо, Педри, Ламин Ямаль (все — «Барселона»), Марк Кукурелья («Челси», Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Франция), Родри («Манчестер Сити», Англия), Микель Оярсабаль («Реал-Сосьедад»).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 1,2.

Сборная Уругвая

Место в рейтинге FIFA — 17-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Хосе Мария Хименес («Атлетико», Испания), Рональд Араухо («Барселона», Испания), Мануэль Угарте («Манчестер Юнайтед», Англия), Родриго Бентанкур («Тоттенхем», Англия), Федерико Вальверде («Реал», Испания).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 4,2.

Сборная Саудовской Аравии

Место в рейтинге FIFA — 61-е.

Чемпионат мира 2022 года — групповой этап.

Ключевые игроки — Хасан Аль-Тамбакти, Насер Аль-Давсари, Салим Аль-Давсари (все — «Аль-Хиляль»), Мусаб Аль-Джувайр («Аль-Кадсиа»).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 48.

Сборная Кабо-Верде

Место в рейтинге FIFA — 69-е.

Чемпионат мира 2022 года — не участвовала.

Ключевые игроки — Возинья («Чавеш», Португалия), Пику («Шемрок Роверс», Ирландия), Логан Кошта («Вильярреал», Испания), Кевин Ленини («Краснодар», Россия), Райан Мендеш («Игдир», Турция).

Коэффициент «Фонбет» на первое место в группе — 65.