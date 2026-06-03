Умер основоположник визуального стиля Warhammer Джон Бланш

Умер основоположник визуального стиля вселенной Warhammer Джон Бланш. Художнику было 77 лет, о его смерти написал в соцсети X гейм-дизайнер Туомас Пиринен со ссылкой на семью господина Бланша.

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Фото: Warhammer Conference Джон Бланш

Фото: Warhammer Conference

Причины смерти художника не уточняются. Джон Бланш наиболее известен как арт-директор издательства Fighting Fantasy и ведущий иллюстратор Games Workshop. Он принимал участие в работе над Warhammer Fantasy Battle и Roleplay, а также над Warhammer 40,000 и Age of Sigmar.

В 2023 году Джон Бланш покинул Games Workshop после 46 лет работы. Художник начал работать в Games Workshop еще в 1977 году, и за несколько десятилетий он создал множество иллюстраций.

В число популярных работ художника, повлиявших на вселенную W40K, вошли иллюстрации Emperor on the Golden Throne, Adrian Smith — 3rd Edition Space Hulk и Knight Panther — White Dwarf 83. На смерть господина Бланша отреагировали и за пределами сообщества Warhammer. Свои соболезнования выразили авторы комиксов Джастин Хилл и Гари Молони. По словам господина Молони, иллюстрации Джона Бланша «определили целый поджанр и породили легион художников, создающих собственные миры».