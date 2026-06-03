На Урале смягчили приговор организаторам школы покера с суммарным доходом 27 млн

Свердловский областной суд смягчил наказание фигурантам дела об организации нелегального казино под видом школ покера в Свердловской и Тюменской областях. Они оправданы по статье об организации или участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) за отсутствием состава преступления. Об сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в период с 2021 года житель Екатеринбурга Дмитрий Озорнин создал преступную группу из пяти человек. Они проводили азартные игры вне игорных зон в арендованных помещениях Екатеринбурга и Тюмени, взимая с клиентов комиссию (рейк) от 2 до 20% от банка. Общий доход от деятельности превысил 27 млн руб.

В феврале Чкаловский районный суд Екатеринбурга признал организатора и участников виновными по статьям о незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) и организации преступного сообщества или участии в нем (ст. 210 УК РФ). Дмитрий Озорнин получил 14 лет 6 месяцев колонии строгого режима, остальные — от 4 лет 6 месяцев до 8 лет колонии общего режима. Суд также постановил конфисковать незаконно полученные средства.

Приговор был обжалован защитой и одним из осужденных. Апелляционная инстанция, рассмотрев жалобы заявителей, оправдала фигурантов по ст. 210 УК РФ.

В итоге Дмитрий Озорнин получил 4 года колонии общего режима, остальные участники — от 2 до 3 лет колонии общего режима. При этом арест на имущество и денежные средства сохранен для обеспечения конфискации.

Полина Бабинцева