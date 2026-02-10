Шестерых жителей Екатеринбурга и Тюмени осудили за организацию азартных игр

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор шести участникам преступного сообщества по делу об организации незаконных азартных игр с извлечением дохода свыше 27 млн руб., сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Свердловской области Фото: Прокуратура Свердловской области

В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе), ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр вне игорной зоны, организованной группой, сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере).

Согласно материалам дела, в январе 2021 года организатор создал преступное сообщество, в состав которого вошли его друзья из Екатеринбурга и Тюмени. Сообщники создали «Уральскую» и «Сибирскую» школы покера, где под видом обучения проводились турниры по азартным играм.

Для проведения игр в Екатеринбурге и Тюмени учредители покерных клубов арендовали помещения, в них установили игровые столы и иное оборудование. После чего с января 2021 года до октября 2023 года они проводили азартные игры и незаконно извлекали прибыль. За этот период сумма незаконного дохода составила более 27 млн руб.

Суд назначил шестерым виновным наказание в виде лишения свободы на срок от 4 лет 6 месяцев до 14 лет 6 месяцев, с ограничением свободы на срок от 1 года до 1 года 6 месяцев. Организатор приговорен к исправительной колонии строгого режима, остальные — к колонии общего режима. Кроме того, суд взыскал в доход государства сумму незаконного дохода и конфисковал оборудование, использовавшееся в игорной деятельности.

Полина Бабинцева