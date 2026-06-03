Госзакупки медицинских товаров в Петербурге выросли почти на 50%

За первый квартал город заключил контракты на 33 млрд рублей.

В январе-марте 2026 года Санкт-Петербург провёл около 11 тыс. тендеров на закупку лекарств, медицинского оборудования и инструментов, сообщают аналитики В2В-РТС на основе данных ЕИС. Сумма заключённых договоров составила 33 млрд рублей – это на 45% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Рост зафиксирован и в целом по Северо-Западному округу. В первом квартале 2026 года здесь провели 27 тыс. тендеров на общую сумму более 51 млрд рублей. Годом ранее было 23,7 тыс. процедур и 40 млрд рублей.

Александра Хренкова