Путин снял с государства обязанность выставлять оферту миноритариям
Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации федерального имущества. Согласно документу, государство не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам при продаже актива, как этого требует закон об акционерных обществах.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Норму включили в прошлогодний указ от 30 сентября. Тогда президент подписал указ об ускоренном порядке приватизации госимущества для обеспечения обороноспособности. Согласно закону «Об акционерных обществах», лицо, которое получает крупную долю в компании (более 30%), обязано направить миноритариям оферту на выкуп их акций. Это необходимо для того, чтобы мелкие акционеры смогли выйти из капитала компании при смене контролирующих лиц.
В новом указе отмечается, что при продаже акций АО или долей в уставном капитале общества на публичном предложении или аукционе «не применяются положения законодательства РФ об акционерных обществах в части, касающейся... направления РФ обязательного предложения о приобретении акций ПАО». Кроме того, указ отменяет положения о праве акционеров на приобретение долей в уставном капитале ООО. Согласно документу, продавать федеральное имущество от имени государства будут банк ПСБ или Росимущество.
Механизм ускоренной продажи может быть задействован по решению президента. В таком случае определить рыночную стоимость имущества и подготовить отчет об оценке нужно будет в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора.