Путин снял с государства обязанность выставлять оферту миноритариям

Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации федерального имущества. Согласно документу, государство не будет обязано выставлять оферту миноритарным акционерам при продаже актива, как этого требует закон об акционерных обществах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Норму включили в прошлогодний указ от 30 сентября. Тогда президент подписал указ об ускоренном порядке приватизации госимущества для обеспечения обороноспособности. Согласно закону «Об акционерных обществах», лицо, которое получает крупную долю в компании (более 30%), обязано направить миноритариям оферту на выкуп их акций. Это необходимо для того, чтобы мелкие акционеры смогли выйти из капитала компании при смене контролирующих лиц.

В новом указе отмечается, что при продаже акций АО или долей в уставном капитале общества на публичном предложении или аукционе «не применяются положения законодательства РФ об акционерных обществах в части, касающейся... направления РФ обязательного предложения о приобретении акций ПАО». Кроме того, указ отменяет положения о праве акционеров на приобретение долей в уставном капитале ООО. Согласно документу, продавать федеральное имущество от имени государства будут банк ПСБ или Росимущество.

Механизм ускоренной продажи может быть задействован по решению президента. В таком случае определить рыночную стоимость имущества и подготовить отчет об оценке нужно будет в срок не более 10 дней с момента заключения соответствующего договора.