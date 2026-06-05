Алину Бондаренко прооперируют в июле

29 мая на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Кузбасс» мы рассказали историю 17-летней Алины Бондаренко из Новокузнецка («Алине тяжко», Инна Кравченко). У девочки сколиоз уже достиг 4-й, самой тяжелой степени. Алина испытывает сильную боль в спине, ей тяжело ходить, сидеть и дышать. Девочке требуется операция по новой технологии VBT (Vertebral Body Tethering), которая устранит деформацию позвоночника, сохранив его подвижность. Но оплатить лечение Татьяне, маме Алины, не по силам. Рады сообщить: вся необходимая сумма (2 247 240 руб.) собрана. Татьяна благодарит всех за помощь. Дорогие друзья, примите и нашу признательность.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алина Бондаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Алина Бондаренко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 29 мая 9548 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей ГТРК «Кузбасс», «Ивтелерадио», «Красноярск», «Мордовия» и еще 117 региональных СМИ — партнеров Русфонда, а также 42 компании исчерпывающе помогли 95 детям, собрано 60 649 191 руб.