Из свежей почты

Виталина Терзи, 15 лет, детский церебральный паралич, задержка психомоторного и речевого развития, требуется лечение. 260 397 руб.

Вита родилась в тяжелом состоянии, сама не задышала. Ей диагностировали детский церебральный паралич. Мы сразу начали реабилитацию, самой эффективной оказалась методика Института медтехнологий (ИМТ, Москва), где дочку лечат с 2015 года при поддержке Русфонда — спасибо, что вы с нами! У Виты снизилась спастика, стало меньше непроизвольных сокращений мышц. Но руки удерживают лишь крупные предметы, писать она может только способом «рука в руке». Лечение нельзя прекращать, но его оплата нам не по силам. Ольга Кюркчи, Московская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Восстановительное лечение Виталины необходимо продолжать, нужно скорректировать мышечный тонус, развить и укрепить мышцы, улучшить координацию, мелкую моторику и речь».

Давид Шведов, 12 лет, врожденная расщелина губы, нёба и альвеолярного отростка, деформация зубных рядов, требуется ортодонтическое лечение. 127 545 руб.

Внимание! Цена лечения 413 545 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 260 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Калуга» соберут 26 тыс. руб.

Давид родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Московские хирурги провели пластику губы и носа, мягкого и твердого нёба. Верхняя челюсть у сына недоразвита, зубам не хватает места, прорезались они скученно, росли криво. Ему начали ортодонтическое лечение, в оплате помог Русфонд. После выравнивания зубов на верхней челюсти Давид стал лучше говорить. Но нормально жевать не может. Вновь прошу вас о помощи. Ирина Тарасова, Калужская область

Ортодонт Центра челюстно-лицевой хирургии Наталия Старикова (Москва): «Давиду надо продолжить лечение, ближайшие задачи — нормализация формы зубных дуг, перемещение боковой группы зубов, создание места для новых зубов, формирование правильного прикуса».

Даша Белкина, 7 лет, врожденная деформация стоп, рецидив слева, требуется хирургическое лечение. 138 334 руб.

Внимание! Цена лечения 224 334 руб. Юридические лица благотворительного сервиса Альфа-Банка внесли 15 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 35 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Самара» соберут 36 тыс. руб.

При рождении обе стопы дочки были подвернуты внутрь и согнуты. В два месяца Даше провели гипсования и ахиллотомию, велели носить специальную обувь — брейсы. Стопы выпрямились. Мы выполняли все рекомендации, но в пять лет правая стопа вновь искривилась, потребовалась новая операция. А сейчас стала подворачиваться левая стопа. Помочь дочке готовы опытные ортопеды из Ярославля. Медлить нельзя, а денег на лечение у нас нет. Прошу, помогите! Евгения Губарева, Самарская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Даши рецидив деформации левой стопы. Необходим курс этапных гипсований по методу Понсети и хирургическое лечение. В результате стопа выпрямится, девочка сможет нормально ходить».

Андрей Нецетенко, 11 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 383 032 руб.

Внимание! Цена операции 502 032 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Томск» соберут 19 тыс. руб.

В год у сына нашли дефект межпредсердной перегородки. Небольшой размер дефекта позволял надеяться, что он закроется сам. Андрюша нормально себя чувствовал, с разрешения врача начал заниматься баскетболом, очень им увлечен, достиг успехов. Но в прошлом году выяснилось, что дефект увеличился. Теперь шансов, что межпредсердная перегородка восстановится сама, нет. Доктора рекомендуют, не дожидаясь осложнений, закрыть дефект щадяще, без вскрытия грудной клетки. Но это дорого, оплатить операцию мы не в силах. Анастасия Нецетенко, Томская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Андрея — дефект межпредсердной перегородки. Есть признаки легочной гипертензии. Необходимо эндоваскулярное закрытие дефекта с помощью окклюдера. Операция щадящая, после нее мальчик быстро восстановится, сможет успешно заниматься спортом».

Почта за неделю 29.05.2026 — 4.06.2026

Получено писем — 51

Принято в работу — 31

Отправлено в Минздрав РФ — 0

Получено ответов из Минздрава РФ — 0