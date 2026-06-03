В Екатеринбурге открыли движение на участке улицы Комсомольской у «Калины»
В Екатеринбурге строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской — от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания концерна «Калина» (Комсомольская, 80). Об этом сообщили в городской администрации.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Кроме того, на прежние маршруты вернулись автобусы № 54 и № 054, которые ранее изменяли схему движения из-за строительных работ на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской.
Ранее сообщалось, что полностью завершить работы на развязке у концерна «Калина» и запустить движение планируют в этом году.