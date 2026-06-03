Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

В Екатеринбурге открыли движение на участке улицы Комсомольской у «Калины»

В Екатеринбурге строители запустили движение транспорта на участке улицы Комсомольской — от улицы Библиотечной до съезда с транспортной развязки у здания концерна «Калина» (Комсомольская, 80). Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кроме того, на прежние маршруты вернулись автобусы № 54 и № 054, которые ранее изменяли схему движения из-за строительных работ на перекрестке улиц Байкальской и Комсомольской.

Ранее сообщалось, что полностью завершить работы на развязке у концерна «Калина» и запустить движение планируют в этом году.

Полина Бабинцева

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд