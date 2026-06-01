Wildberries & Russ решила приобрести долю в Росгосстрахе

Группа РВБ (объединенная компания Wildberries & Russ) рассматривает возможность вхождения в капитал компании «Росгосстрах», для которой ВТБ сейчас ищет покупателя. Сумма сделки может составить не менее 50 млрд руб., говорят источники «Ъ» на финансовом рынке. По оценкам экспертов, она может пройти в рамках партнерства маркетплейса и банка.

Сейчас компания проводит due diligence (проверка компании перед сделкой), сообщил собеседник «Ъ». Нижняя граница суммы сделки может составить 50 млрд руб., верхняя — 70 млрд руб. Она, вероятно, пройдет в рамках сотрудничества компаний, полагают эксперты. Они допускают, что это будет обмен активами, однако и денежная покупка Росгосстраха не должна быть проблематичной для РВБ.

Аналитики отмечают, что за счет приобретения актива компания сможет сэкономить на дистрибуции страховых продуктов и перевести часть продаж в собственный цифровой канал с лучшей конверсией. ВТБ сможет одновременно избавиться от непрофильного актива и укрепить отношения с ключевым партнером. Первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов говорил, что банк очень хотел бы продать актив в 2026 году.

В РВБ отвергли наличие планов по покупке «Росгосстраха», в ВТБ не ответили на запрос «Ъ». В апреле этого года основательница Wildberries Татьяна Ким опровергала информацию о вхождении ВТБ в капитал компании РВБ в каком-либо формате. В конце мая ВТБ купил 5% в WB-банке с возможностью увеличения доли. Уточнялось, что ВТБ получит миноритарные доли во всех финтех-активах группы.

