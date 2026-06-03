В Архангельске к тушению крупного пожара на складах привлекли вертолет Ми-8

В Архангельске продолжают тушить крупный пожар на территории торгово-складского комплекса. Для борьбы с огнем привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщили в региональном управлении ведомства. По последним данным, площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров

Фото: Канал МЧС Архангельской области в «Максе» Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров

Фото: Канал МЧС Архангельской области в «Максе»

Сообщение о задымлении в здании на территории Кузнечихинского промузла поступило в экстренные службы в 12:43 по московскому времени. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и специалисты электросетевых организаций.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В горящем комплексе расположены склады упаковочных материалов, продуктов питания, алкогольной продукции и сантехнических товаров. Причины возгорания устанавливаются.

Матвей Николаев