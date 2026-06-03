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В Архангельске к тушению крупного пожара на складах привлекли вертолет Ми-8

В Архангельске продолжают тушить крупный пожар на территории торгово-складского комплекса. Для борьбы с огнем привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщили в региональном управлении ведомства. По последним данным, площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, пишет ТАСС.

Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров

Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров

Фото: Канал МЧС Архангельской области в «Максе»

Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров

Фото: Канал МЧС Архангельской области в «Максе»

Сообщение о задымлении в здании на территории Кузнечихинского промузла поступило в экстренные службы в 12:43 по московскому времени. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и специалисты электросетевых организаций.

До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В горящем комплексе расположены склады упаковочных материалов, продуктов питания, алкогольной продукции и сантехнических товаров. Причины возгорания устанавливаются.

Матвей Николаев

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