В Архангельске к тушению крупного пожара на складах привлекли вертолет Ми-8
В Архангельске продолжают тушить крупный пожар на территории торгово-складского комплекса. Для борьбы с огнем привлечен вертолет Ми-8 МЧС России, сообщили в региональном управлении ведомства. По последним данным, площадь возгорания составляет 7,5 тысячи квадратных метров. Пожару присвоен третий ранг сложности, пишет ТАСС.
Площадь пожара на торговых складах в Архангельске достигла 7,5 тысячи квадратных метров
Фото: Канал МЧС Архангельской области в «Максе»
Сообщение о задымлении в здании на территории Кузнечихинского промузла поступило в экстренные службы в 12:43 по московскому времени. На место происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики и специалисты электросетевых организаций.
До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
В горящем комплексе расположены склады упаковочных материалов, продуктов питания, алкогольной продукции и сантехнических товаров. Причины возгорания устанавливаются.