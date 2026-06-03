ВТБ рассчитывает привлечь на SPO до 400 млрд рублей

При вторичном размещении акций на бирже ВТБ (MOEX: VTBR) планирует привлечь 300-400 млрд руб., заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов на Петербургском международном экономическом форуме. Если будет спрос, SPO проведут раньше осени, добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков (слева) и первый заместитель председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Пьянов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель комитета Государственной думы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков (слева) и первый заместитель председателя правления ПАО «Банк ВТБ» Дмитрий Пьянов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По словам главы ВТБ Андрея Костина, лимит планируемой допэмиссии --свыше 500 млрд руб. «Не весь он обязательно будет использован»,— уточнял банкир.

ВТБ анонсировал допэмиссию акций в объеме до 49% акций. Доля государства по итогам SPO останется выше 50%. Цена размещения одной акции ВТБ на SPO составит 87 руб. Привлеченные деньги кредитная организация направит на финансирование партнерства с Wildberries & Russ, а также на развитие основного бизнеса.

Подробности — в материале «Ъ» «ВТБ разочаровал инвесторов».