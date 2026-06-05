Словарь растет

Никита Старов живет в Оренбурге с мамой, папой и младшей сестрой. Еще недавно он строил планы на будущее, но прошлым летом жизнь мальчика кардинально изменилась. В автодорожной аварии он получил тяжелую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга. Никита несколько дней был в коме, три недели провел в реанимации. Правая сторона тела была обездвижена, он не мог сказать ни слова. Сейчас мальчик заново учится тому, что прежде давалось легко: понимать, говорить, управлять правой рукой, уверенно передвигаться, опираться на правую ногу. Чтобы вернуть утраченные навыки, нужна непрерывная реабилитация. Никита уже прошел несколько курсов восстановления, и сейчас нужен следующий. А для этого необходимо более 1,2 млн руб. У семьи нет таких средств. Нужна наша помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита может сказать несколько слов: «мама», «папа», «спасибо», «привет», «пока». Может посчитать до десяти. Учится читать заново

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Никита может сказать несколько слов: «мама», «папа», «спасибо», «привет», «пока». Может посчитать до десяти. Учится читать заново

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Никита всегда ставил перед собой большие цели. Если что-то решал, обязательно этого добивался. Сам выбрал для себя будущую профессию, заранее начал готовиться к поступлению в юридический колледж в Санкт-Петербурге, покупал книги, чтобы заниматься дополнительно. Объяснял выбор так: юридическое образование поможет пойти в политику. А это нужно, чтобы менять мир к лучшему.

Учеба давалась Никите легко. Он быстро запоминал новое, много читал, интересовался разными вещами. А еще занимался баскетболом, ходил в тренажерный зал. Высокий, спортивный, общительный парень, вокруг которого всегда были друзья.

Сегодня друзья тоже рядом. Они приходят к Никите домой, а если мальчик едет на лечение, пишут сообщения, присылают видео, поддерживают после того, что произошло.

Прошлым летом после аварии жизнь Никиты буквально перевернулась. Врачам удалось спасти мальчика, однако ему пришлось заново учиться ходить и осваивать навыки самообслуживания.

Ходить Никита научился — правда, правая нога пока слабее, чем левая. Вернулась и возможность самостоятельно есть, одеваться. Но вот с речью пока проблемы.

— Когда сын вышел из комы, он не сразу стал нас узнавать,— вспоминает мама Ольга.— Только на третий день. Плакал, когда нас видел. Казалось, что хочет что-то сказать, но не может из-за трахеостомы — в реанимации он был на аппарате искусственной вентиляции легких.

Выяснилось, что трахеостома ни при чем.

Когда-то мальчик мог подробно рассказывать близким и друзьям о своих целях. Теперь каждое новое слово приходится возвращать упорным трудом.

Никита может сказать только несколько слов: «мама», «папа», «спасибо», «привет», «пока». Может посчитать до десяти. Учится читать заново: Ольга, которая всегда рядом с сыном, начинает слово, а он заканчивает.

Самое главное, характер Никиты никуда не делся. Даже сейчас, когда силы быстро кончаются, а занятия с реабилитологами требуют титанических усилий, мальчик терпит и движется вперед.

Есть и другие маленькие победы. После операции на черепе Никита снова начал двигать правой рукой. Может поднять ее, повернуть кисть, помахать на прощание или поприветствовать кого-то при встрече. Пальцы пока слушаются плохо, поэтому Никита учится писать простые слова левой рукой.

— Сын очень устает, однако радуется, когда у него получается что-то новое: новое слово произнести, новое движение сделать рукой,— говорит Ольга.— Видно, в какой восторг его приводит, когда мы понимаем, что он хочет сказать.

Сейчас московские специалисты ждут Никиту на курс реабилитации — будут работать над восстановлением речи, памяти, навыков общения, движений правой руки. Такие занятия помогут мозгу заново выстраивать утраченные связи.

Никита уже доказал, что умеет идти к цели даже тогда, когда путь оказывается намного сложнее и дольше, чем можно было представить. И каждое новое слово — это пусть небольшие, но твердые шаги к жизни, которую мальчик по-прежнему хочет прожить так, как задумал сам.

Активный словарь образованного человека — это около 10 тыс. слов. В произведениях Пушкина литературоведы насчитали 25 тыс. слов, в книгах Толстого — 30 тыс. Недюжинными стараниями Никита возвратил себе пока всего пару десятков. Но он трудится, осваивает слово за словом, и чем дальше, тем быстрее. Надо только ему помочь.

Для спасения Никиты Старова не хватает 653 822 руб. Физический терапевт реабилитационного центра «Преодоление» Екатерина Сынкова (Москва): «Никите требуется реабилитация, направленная на увеличение мышечной силы рук, повышение уровня самостоятельной активности. Запланировано нейропсихологическое тестирование, тестирование нарушений речи и голосообразования и коррекция выявленных проблем. С мальчиком будут проводить тренировки для улучшения коммуникации и расширения навыков самообслуживания. Восстановление речевых функций — длительный процесс, но все возможно, особенно при грамотной терапии. Надеемся, мы поможем Никите». Стоимость реабилитации 1 284 822 руб. Компании, пожелавшие остаться неназванными, внесли 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Оренбург» соберут 31 тыс. руб. Не хватает 653 822 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Никиту Старова, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Никиты — Ольги Васильевны Старовой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru).

Наталья Волкова, Оренбургская область