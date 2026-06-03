Британским СМИ разрешили отказываться от попадания в выдачу ИИ-поиска Google

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) объявило, что британские издательства и СМИ смогут отказаться от отображения своего контента в результатах ИИ-поиска Google.

Решение призвано усилить позиции новостных организаций и других сайтов при заключении лицензионных договоров с компанией. У компании есть девять месяцев на внедрение изменений, но в CMA отметили, что ожидают реализации требований раньше.

В Ассоциации новостных медиа (News Media Association), представляющей интересы таких изданий, как Financial Times и The Guardian, шаг назвали значимым прогрессом на пути к созданию справедливой цифровой экономики. Ранее многие издатели жаловались на резкое падение трафика из-за того, что выдача ИИ стала занимать верхнюю часть страницы результатов поиска.

Google сообщила, что в настоящее время тестирует новые инструменты, позволяющие владельцам сайтов исключать свои данные из генеративных ИИ-результатов. Эту новую функцию опробуют сначала в Великобритании, после чего она станет доступна глобально. Компания подчеркивает, что отказ от участия в выдаче ИИ никак не повлияет на ранжирование сайта в основной выдаче, однако ресурс не сможет получать трафик непосредственно из сводок, сгенерированных нейросетью.

Екатерина Наумова