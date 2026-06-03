В Татарстане одичавших собак планируют признать охотничьим ресурсом
В Татарстане одичавших собак могут признать охотничьим ресурсом. Соответствующее постановление приняли на заседании комитета Госсовета республики по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.
В Татарстане одичавших собак планируют признать охотничьим ресурсом
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Госкомитет Татарстана по биоресурсам должен разработать методику подсчета одичавших собак. После этого в Госсовет республики внесут законопроект о признании животных охотничьим ресурсом.
Ранее сообщалось, что депутаты Госсовета Татарстана приняли закон, допускающий эвтаназию бездомных животных в экстренных ситуациях.