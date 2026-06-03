ВТБ пока не принял решение о продаже доли в аэропорту Пулково

Банк ВТБ ведет переговоры о продаже своей доли (25,01%) в петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил президент-председатель правления корпорации Андрей Костин в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026), передает корреспондент «Ъ Северо-Запад».

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Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Процесс находится в стадии обсуждения

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«У нас было и есть много претендентов. Либо сами выйдем, либо уменьшим долю, либо переформатируем. Мы бы хотели выйти отсюда»,— заявил журналистам глава банка Андрей Костин.

По словам топ-менеджера, процесс находится в стадии обсуждения. Член правления, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук добавил, что помимо банка в Пулково присутствует много других инвесторов, поэтому структура сделки должна учитывать интересы всех сторон.

Продажа доли в аэропорту является частью стратегии ВТБ по выходу из непрофильных активов. Банк рассматривает предложения от профильных инвесторов, уже владеющих аэропортовыми активами. Конкретные сроки и параметры сделки пока не раскрываются.

Аэропортом Пулково управляет компания «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС). Она принадлежит ООО «Холдинг ВВСС». ВТБ принадлежат 25,01% акций холдинга: 16,79% принадлежит ООО «Холдинг ВТБ Капитал Ай Би», а еще 8,22% — ООО «ВТБ Инфраструктурный Холдинг».

О продаже доли стало известно в сентябре 2025 года. В декабре Андрей Костин сообщал, что приобретением актива интересуются два потенциальных покупателя.

Карина Дроздецкая, Надежда Ярмула