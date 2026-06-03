Съезд с ЗСД на трассу «Скандинавия» закроют на ночь

В ночь на четверг на северном участке Западного скоростного диаметра закроют съезд на трассу «Скандинавия». Ограничение будет действовать с 23:00 3 июня до 4:00 4 июня, сообщили в «Магистрали северной столицы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ограничения будут действовать с 23:00 3 июня до 4:00 4 июня

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ Ограничения будут действовать с 23:00 3 июня до 4:00 4 июня

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

На время перекрытия дорожные службы проведут плановые работы. Водителей просят быть внимательными, соблюдать ограничения скорости и следить за информацией на табло переменной индикации.

Объехать закрытый участок можно будет по соседним развязкам. Подробности о маршрутах объезда в компании не уточнили, но пообещали вывести все необходимые сведения на табло.

Карина Дроздецкая