«Альфа-Босс» приступил к управлению

В Новосибирске Альфа-Банк представил бизнес-сообществу возможности своего нового сервиса — «Альфа-Босс». Он был разработан специалистами банка специально для владельцев и руководителей бизнеса, что и сделало этот продукт уникальным для российского рынка. Первые новосибирские предприниматели уже смогли оценить преимущества инструмента, значительно упрощающего управление как отдельным предприятием, так и группой компаний.

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Презентация сервиса «Альфа-Босс» состоялась в ресторанном комплексе La Maison 28 мая. В ней приняли участие десятки представителей новосибирского бизнес-сообщества, что стало еще одним доказательством актуальности темы цифровых решений для предпринимателей. Впрочем, как подчеркнули представители Альфа-Банка, «Альфа-Босс» является не просто очередным онлайн-инструментом, а уникальным продуктом на российском рынке. Он предоставляет руководителям бизнеса — его владельцам и топ-менеджерам — возможность освободиться от рутины простых процессов.

Сегодня руководители больших компаний вынуждены значительную часть своего времени тратить на то, чтобы собрать данные из разных источников об оборотах, задолженностях, счетах и т. д. Полученные в таких условиях данные зачастую приходят с опозданием, их качество зависит от компетенции конкретных сотрудников и часто требуют расшифровки. Создание сервиса «Альфа-Босс» на базе мобильного приложения Альфа-Банка «Альфа-Бизнес Мобайл» стало ответом на проблему.

«Исторически все интернет-банки агрегировали у себя большое количество функций, касающихся платежей, выписок, справок и других документов. Но все это — некий операционный функционал сотрудника, который каждый день работает с банком и осуществляет какую-то хозяйственную деятельность, а не руководителя компании. “Альфа-Босс” — результат переосмысления этой истории, позволяющий тем, кто управляет бизнесом, сосредоточиться на принятии стратегических решений»,— подчеркнул начальник управления дирекции развития цифровых продаж среднего бизнеса Альфа-Банка Денис Левин.

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

«Альфа-Босс» избавляет руководителей от необходимости собирать информацию вручную и позволяет буквально в несколько кликов увидеть, что происходит с деньгами в компании — в цифрах, графиках и понятной динамике. Интерфейс не перегружен: вся информация представлена так, как привык воспринимать ее человек, который принимает решения, а не готовит отчетность.

«Ключевая задача данного сервиса — это, безусловно, упростить работу тем, кто в бизнесе принимает решения. Руководитель через приложение на экране мобильного смартфона получает всю информацию о своем бизнесе. Он может видеть все продукты, которые у него есть в банке, и управлять ими. Сервис позволяет в одном окне видеть остатки по расчетным счетам, получать информацию о подключенных продуктах и статусе сделок»,— перечислил начальник управления продаж дирекции среднего бизнеса Альфа-Банка Константин Бирюков.

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Все перечисленные данные могут быть предоставлены не по одному юридическому лицу, а по целой группе компаний. Сгруппировать их можно, например, по регионам или по видам деятельности. Кроме того, сервис «Альфа-Босс» реализует индивидуальный подход к пользователю. Банк анализирует работу бизнеса и формирует персональные финансовые решения — например, кредит с индивидуальной ставкой, рассчитанной с учетом финансов компании.

Не менее важным является и сохранение конфиденциальности информации, с которой работает сервис. Связь с закрепленным менеджером доступна через безопасный чат, а вся переписка проходит через собственные защищенные каналы банка с сохранением истории. Это обеспечивает необходимый уровень безопасности и конфиденциальности.

«Сервис в нашем регионе доступен всем компаниям, являющимся клиентами Альфа-Банка, с годовым оборотом по группе компаний от 500 млн руб. Достаточно открыть расчетный счет, и менеджер банка свяжется, поможет реализовать этот сервис, настроить, научить работать. И в дальнейшем он может персонально общаться с клиентом каждый день»,— пригласил предпринимателей к сотрудничеству господин Бирюков.

Представители новосибирского бизнес-сообщества, уже получившие возможность воспользоваться сервисом «Альфа-Босс», подтвердили его эффективность в ежедневной работе. «Наши сотрудники, которые работают непосредственно с банком, наделены нужными полномочиями. Они могут скачивать выписки, загружать все данные в нашу программу, отправлять платежи. Я лично могу размещать депозиты, что мы делаем каждый день. Мы пользуемся зарплатными проектами, и все это я могу делать в одном окне. Например, утром мы отправили платежи, ведомости на заработную плату, а вечером я уже могу видеть, начислена ли зарплата, получили ли поставщики наши документы. Также эта программа позволяет выставлять счета»,— рассказала директор компании «Технология бизнеса» (бухгалтерский учет и юридические услуги) Елена Машарова. По ее оценке, цифровизация бизнеса дает компании возможность сокращать издержки на 30%.

Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-Банка

Большое число вопросов к представителям Альфа-Банка на презентации продемонстрировало интерес руководителей бизнес-структур к новому сервису. По словам Дениса Левина, специалисты банка постоянно работают над совершенствованием «Альфа-Босса», добавляя ему новые востребованные функции. «Продукт постоянно эволюционирует, стараясь отвечать на все новые вызовы времени»,— отметил он.

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