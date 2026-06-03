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В Калининградской области осудят руководителя после гибели электрика на зерноскладе

В городе Черняховске Калининградской области завершено расследование уголовного дела о нарушении правил безопасности при проведении работ, которое привело к гибели человека. Материалы уже направлены в суд, сообщили в региональном управлении СКР.

Руководителя компании обвинили в нарушении техники безопасности после гибели сотрудника

Руководителя компании обвинили в нарушении техники безопасности после гибели сотрудника

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Руководителя компании обвинили в нарушении техники безопасности после гибели сотрудника

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По версии следствия, 46-летний бывший фактический руководитель одной из организаций в октябре 2024 года допустил электрика к работам на третьем этаже зерносклада на улице Элеваторной. При этом сотрудник не имел необходимого наряда-допуска или распоряжения, а также не был обеспечен средствами индивидуальной защиты и страховочным оборудованием.

Во время осмотра кабелей и соединений 67-летний электрик упал в неогражденную шахту лифта. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи считают, что трагедия произошла из-за нарушений требований охраны труда и техники безопасности. В рамках расследования были проведены экспертизы, допрошены свидетели и собраны необходимые доказательства.

Бывшему руководителю предъявлено обвинение по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Матвей Николаев

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