США ввели санкции против крупнейшей криптобиржи Ирана за связи с КСИР

2 июня Министерство финансов США ввело санкции против крупнейшей криптовалютной биржи Ирана Nobitex. Ее обвинили в связях с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и в оказании помощи для обхода санкций для организаций и лиц, связанных с иранскими властями.

«Nobitex оказала значительную поддержку режиму, обработав более 50% всех поступлений цифровых активов из Ирана в 2025 году и содействуя платежам, связанным с террористической деятельностью Ирана»,— заявили в Министерстве финансов США. Ведомство обратило внимание на помощь в попытках обойти санкции и на трансакции, связанные с Корпусом стражей исламской революции. Среди них — деятельность, связанная с программами-вымогателями, аффилированными с КСИР.

По версии американских властей, Nobitex также помогла Центральному банку Ирана получить доступ к стейблкойнам на «сотни миллионов долларов» для поддержки курса иранского риала, «предоставила приближенным к режиму лицам» доступ к международным биржам цифровых активов и позволила обходить санкции в различных юрисдикциях.

Nobitex обслуживает примерно 11 млн пользователей, обрабатывая около 50–70% всего потока цифровых активов в Иране. Годовой объем торгов на этой площадке составляет около $6–7 млрд.

«Пока экономика Ирана находится в свободном падении, режим решил использовать цифровые активы в своих коррупционных целях, включая обход санкций и вывод богатств из страны. Нынешний экономический хаос в Иране доказывает успех кампании максимального давления президента Трампа,— заявил министр финансов Скотт Бессент.— Министерство финансов США продолжит отслеживать денежные потоки через банковскую систему или через цифровые активы, чтобы предотвратить разработку режимом ядерного оружия».

Евгений Хвостик