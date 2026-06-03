Современному художнику не удалось надуть парижан

6 июня в Париже должна была открыться инсталляция французского художника JR, превратившего старейший мост Парижа Пон-Неф в гигантскую пещеру над Сеной. Одни критики копили яд, другие заранее точили патоку. Однако в спор неожиданно вмешалась парижская погода. Порывы ветра разорвали часть «Пещеры Пон-Неф», раньше публики проверив на прочность самый обсуждаемый художественный проект. Никакого сочувствия не испытал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Поврежденная от ветра инсталляция JR на Пон-Нёф Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Следующая фотография 1 / 3 Поврежденная от ветра инсталляция JR на Пон-Нёф Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов Фото: Коммерсантъ / Алексей Тарханов

Уже несколько дней как Пон-Неф было не узнать. Старейший городской мост, шедевр архитектуры и инженерии начала XVII века, превратился в аляповатое подобие скальной гряды длиной 120 м и высотой до 18 м. Конструкция весом около пяти тонн скрыла его привычный силуэт, став новой точкой притяжения для туристов, блогеров и художественных критиков.

О проекте “Ъ” уже писал безо всякого восторга, и вчера наши опасения оправдались. За несколько дней до открытия инсталляцию едва не сдуло в Сену.

На Париж обрушились ливень, град и ветер — и огромные полотнища ткани начали рваться буквально на глазах, обнажая надувную конструкцию, скрытую под внешней оболочкой. Для проекта, который позиционировался как одно из главных культурных событий, это первый провал. Особенно с учетом того, что подготовка к реализации «Пещеры» заняла многие месяцы.

Масштаб — обязательная часть художественного языка JR. За двадцать лет он превратился из уличного художника в одного из самых узнаваемых авторов мира. Его работы появлялись на границе США и Мексики, в фавелах Рио-де-Жанейро, на фасаде Лувра и у здания Парижской оперы. Теперь он готовился к всемирному парижскому триумфу, который изрядно смазала непогода. Команда художника оправдывается, однако для публики все ясно — если инсталляция пострадала от обычной июньской грозы, что произойдет во время настоящего шторма?

В подготовке проекта было задействовано около 800 человек. Для испытаний конструкции использовался огромный ангар в аэропорту Орли. Только объем воздуха, необходимый для поддержания формы сооружения, составляет около 20 тыс. куб. м.

Организаторы не раз подчеркивали, что «Пещера Пон-Неф» создается без привлечения государственных средств. Финансирование обеспечивается за счет продажи работ JR и частных партнеров. Среди участников проекта фигурируют крупные компании и благотворительные организации, а общая стоимость инсталляции может достигать €12 млн.

Проект JR задумывался как дань памяти художникам Кристо (1935–2020) и Жанн-Клод (1935–2009), которые в 1985 году задрапировали Пон-Неф золотистой тканью. Их работа вошла в историю современного искусства и стала героем не только тогдашнего парижского лета, но и десятков прошедших с тех пор выставок.

Между работами XX и XXI веков огромное отличие, и не в пользу современности.

Завернутый в 1985-м Пон-Неф все-таки не поменял своего объема, оставшись знаменитейшим памятником и парижской, и мировой архитектуры. Он выглядел не бессмысленной декорацией, а самим собой, точно архитектурный набросок в реальную величину, не вуалирующий, а превозносящий гений строителей Генриха IV.

Его очертания напоминали архитектурную графику, выходящую в пространство города. Ну а система конструкций, растяжек и креплений, использованная командой Кристо и Жанн-Клод, была, кроме всего прочего, совершенным произведением французской инженерии. Ни одной ошибки при монтаже, ни одной проблемы за время работы инсталляции, ни протечки, ни повреждения ветром.

Эти тросы и ткань до сих пор выставляют в музеях. Я мог их увидеть на посвященной их незабываемой работе выставке в Центре Помпиду шесть лет назад, в июне 2020 года.

Нынешняя попытка водрузить на мост надувного крокодила кажется на этом фоне просто халтурой — и легендарный парижский ветер, Air de Paris, это явственно продемонстрировал.