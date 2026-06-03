Современному художнику не удалось надуть парижан
Ветер снес часть инсталляции JR на Пон-Неф
6 июня в Париже должна была открыться инсталляция французского художника JR, превратившего старейший мост Парижа Пон-Неф в гигантскую пещеру над Сеной. Одни критики копили яд, другие заранее точили патоку. Однако в спор неожиданно вмешалась парижская погода. Порывы ветра разорвали часть «Пещеры Пон-Неф», раньше публики проверив на прочность самый обсуждаемый художественный проект. Никакого сочувствия не испытал корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Уже несколько дней как Пон-Неф было не узнать. Старейший городской мост, шедевр архитектуры и инженерии начала XVII века, превратился в аляповатое подобие скальной гряды длиной 120 м и высотой до 18 м. Конструкция весом около пяти тонн скрыла его привычный силуэт, став новой точкой притяжения для туристов, блогеров и художественных критиков.
О проекте “Ъ” уже писал безо всякого восторга, и вчера наши опасения оправдались. За несколько дней до открытия инсталляцию едва не сдуло в Сену.
На Париж обрушились ливень, град и ветер — и огромные полотнища ткани начали рваться буквально на глазах, обнажая надувную конструкцию, скрытую под внешней оболочкой. Для проекта, который позиционировался как одно из главных культурных событий, это первый провал. Особенно с учетом того, что подготовка к реализации «Пещеры» заняла многие месяцы.
Масштаб — обязательная часть художественного языка JR. За двадцать лет он превратился из уличного художника в одного из самых узнаваемых авторов мира. Его работы появлялись на границе США и Мексики, в фавелах Рио-де-Жанейро, на фасаде Лувра и у здания Парижской оперы. Теперь он готовился к всемирному парижскому триумфу, который изрядно смазала непогода. Команда художника оправдывается, однако для публики все ясно — если инсталляция пострадала от обычной июньской грозы, что произойдет во время настоящего шторма?
В подготовке проекта было задействовано около 800 человек. Для испытаний конструкции использовался огромный ангар в аэропорту Орли. Только объем воздуха, необходимый для поддержания формы сооружения, составляет около 20 тыс. куб. м.
Организаторы не раз подчеркивали, что «Пещера Пон-Неф» создается без привлечения государственных средств. Финансирование обеспечивается за счет продажи работ JR и частных партнеров. Среди участников проекта фигурируют крупные компании и благотворительные организации, а общая стоимость инсталляции может достигать €12 млн.
Проект JR задумывался как дань памяти художникам Кристо (1935–2020) и Жанн-Клод (1935–2009), которые в 1985 году задрапировали Пон-Неф золотистой тканью. Их работа вошла в историю современного искусства и стала героем не только тогдашнего парижского лета, но и десятков прошедших с тех пор выставок.
Между работами XX и XXI веков огромное отличие, и не в пользу современности.
Завернутый в 1985-м Пон-Неф все-таки не поменял своего объема, оставшись знаменитейшим памятником и парижской, и мировой архитектуры. Он выглядел не бессмысленной декорацией, а самим собой, точно архитектурный набросок в реальную величину, не вуалирующий, а превозносящий гений строителей Генриха IV.
Его очертания напоминали архитектурную графику, выходящую в пространство города. Ну а система конструкций, растяжек и креплений, использованная командой Кристо и Жанн-Клод, была, кроме всего прочего, совершенным произведением французской инженерии. Ни одной ошибки при монтаже, ни одной проблемы за время работы инсталляции, ни протечки, ни повреждения ветром.
Эти тросы и ткань до сих пор выставляют в музеях. Я мог их увидеть на посвященной их незабываемой работе выставке в Центре Помпиду шесть лет назад, в июне 2020 года.
Нынешняя попытка водрузить на мост надувного крокодила кажется на этом фоне просто халтурой — и легендарный парижский ветер, Air de Paris, это явственно продемонстрировал.