Pont превыше моста

Во Франции обсуждают новый художественный проект. Через семь месяцев старейший мост столицы Пон-Нёф превратится в скалистую гряду длиной 120 м. Французский стрит-артист JR, чьи черно-белые коллажи уже появлялись на фасаде Парижской оперы, собирается с 6 по 28 июня 2026 года «присвоить» знаменитый памятник архитектуры. В успехе сомневается корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Фото: Courtesy Atelier JR На эскизах JR старый мост исчезает под грядой каменных глыб, и только арки выдают под «скалами» знакомый профиль

Фото: Courtesy Atelier JR

42-летний французский художник, известный по инициалам JR, мечтает повторить подвиг великих «упаковщиков» Кристо и Жанны-Клод, завернувших Пон-Нёф в золотистую ткань 40 лет назад.

Именно Fondation Christo et Jeanne-Claude вместе с Обществом друзей парижских мостов обратился к JR с предложением создать новую инсталляцию в честь художников, вошедших в 1985 году в историю Парижа своим Pont Neuf Wrapped. Тогда на согласования они потратили десять лет, и то лишь благодаря тому, что проявили помимо художественного и дипломатический талант. Им удалось уговорить тогдашнего мэра и будущего президента Жака Ширака выступить в соблазнительной роли знатока и патрона современного искусства.

Сегодня чиновников уговаривать не пришлось: проект JR получил одобрение почти мгновенно, мэр Парижа Анна Идальго назвала идею великолепной.

Многолетняя работа Кристо и Жанны-Клод не пропала даром. Болгарин и француженка смогли доказать на многих примерах — не только Пон-Нёф, но и Триумфальной арки, берлинского Рейхстага,— как удавалось художникам заново показать классический, всем знакомый памятник и пригласить зрителей восхититься его формами.

На эскизах JR старый мост исчезает под грядой каменных глыб, и только арки выдают под «скалами» знакомый профиль. Сам художник называет будущую инсталляцию «Каверной» и подчеркивает, что она будет не просто зрелищем, а пространством, в котором можно потерять «привычное ощущение города». «После многих лет, проведенных в обтягивании фасадов по всему миру, я впервые позволяю публике бесплатно "войти" внутрь одной из моих работ, ведь посетители смогут пересекать мост и днем, и ночью. "Каверна Пон-Нёфа" станет крупнейшим иммерсивным произведением искусства в мире: 120 метров длины — настоящее путешествие в неизвестность»,— говорит JR в интервью, опубликованном на сайте парижской мэрии.

Технически «Каверна» — проект колоссального масштаба. Он будет выполнен преимущественно из натянутой на каркас ткани, которая должна создать иллюзию камня.

Над конструкцией трудятся инженеры, строители, дизайнеры — сотни специалистов, рассчитывающих и ветровые нагрузки, и график монтажа. Движение по мосту на время инсталляции закроют для транспорта, но для пешеходов он останется доступным круглосуточно и бесплатно. Финансирование, как и 40 лет назад, полностью частное: город не потратит на проект ни единого евро.

И все же разница до обидного велика. Пон-Нёф — знаменитейший памятник и парижской, и мировой архитектуры. Завершенный в 1607 году, это был первый мост Парижа, построенный полностью из камня и без домов и лавок на нем. Завернутый Кристо и Жанной-Клод в 1985 году, он все-таки оставался мостом. Его очертания напоминали архитектурную графику, выходящую в пространство города. Запакованный Пон-Нёф выглядел как свободный эскиз углем, сангиной или мягким грифелем. Это был архитектурный набросок в реальную величину, не вуалирующий, а превозносящий гений строителей Генриха IV.

Пон-Нёф был с самого начала задуман как переброшенный через Сену променад — огромный балкон, с которого открывались виды на Париж и его берега. Таким он остается и сейчас, спустя четыре века. Проект JR эти виды закроет, полностью изменив ощущение Парижа.

Еще радикальнее преобразится сам городской пейзаж — классический силуэт сменится бутафорскими горными цепями. В июне, уверен, местные жители не раз проклянут художника за транспортную головоломку; еще большим разочарованием проект обернется для всех, кто приедет в эти дни в Париж насладиться его архитектурой.

Алексей Тарханов