Еврокомиссия: ЕС может потерять 1,3 млн рабочих мест из-за войны в Иране

Рост цен на энергоносители из-за войны в Иране может привести к сокращению 1,3 млн рабочих мест в Евросоюзе. Об этом на пресс-конференции сказала еврокомиссар по труду Роксана Мынзату, ее заявление цитирует Reuters. По ее словам, в частности, много рабочих мест могут потерять такие энергоемкие отрасли, как автомобильная и химическая промышленности, металлургия, строительство, транспортный сектор.

По подсчетам Еврокомиссии, больше всего рабочих мест может быть сокращено в автопромышленности — до 600 тыс. В строительстве, металлургии, транспорте и химической промышленности может быть потеряно 56 тыс. рабочих мест. В зоне риска также почти 145 тыс. рабочих мест в солнечной энергетике и производстве аккумуляторов.

Яна Рождественская