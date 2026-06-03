В Карелии запустят крупное производство по добыче габбро-диабаза

В Кондопожском районе Карелии будут реализовывать крупный проект по добыче и переработке габбро-диабаза. Новое предприятие появится рядом со станцией Мянсельга и будет выпускать до 2 млн тонн щебня в год. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На ПМЭФ подписали соглашение о разработке месторождения габбро-диабаза в Карелии

Фото: Пресс-служба правительства Карелии На ПМЭФ подписали соглашение о разработке месторождения габбро-диабаза в Карелии

Фото: Пресс-служба правительства Карелии

Соглашение о реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и представители компании «СТР».

Предприятие создаст около 300 новых рабочих мест для жителей района.

Для обеспечения логистики инвестор за собственный счет построит железнодорожные пути с примыканием к станции Мянсельга. Это позволит наладить поставки сырья и отгрузку готовой продукции, а также снизить транспортные расходы, подчеркнул господин Парфенчиков.

Карельский габбро-диабаз считается одним из самых востребованных видов природного камня в России. Компания планирует поставлять продукцию для строительной отрасли Северо-Запада и других регионов страны.

Матвей Николаев