В Карелии запустят крупное производство по добыче габбро-диабаза
В Кондопожском районе Карелии будут реализовывать крупный проект по добыче и переработке габбро-диабаза. Новое предприятие появится рядом со станцией Мянсельга и будет выпускать до 2 млн тонн щебня в год. Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей.
На ПМЭФ подписали соглашение о разработке месторождения габбро-диабаза в Карелии
Фото: Пресс-служба правительства Карелии
Соглашение о реализации проекта на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Карелии Артур Парфенчиков и представители компании «СТР».
Предприятие создаст около 300 новых рабочих мест для жителей района.
Для обеспечения логистики инвестор за собственный счет построит железнодорожные пути с примыканием к станции Мянсельга. Это позволит наладить поставки сырья и отгрузку готовой продукции, а также снизить транспортные расходы, подчеркнул господин Парфенчиков.
Карельский габбро-диабаз считается одним из самых востребованных видов природного камня в России. Компания планирует поставлять продукцию для строительной отрасли Северо-Запада и других регионов страны.