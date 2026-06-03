Сочинскому экс-судье добавили объективности

Как стало известно “Ъ”, изменена подсудность процесса в отношении Валерия Слуки, бывшего заместителя председателя Центрального райсуда Сочи, обвиняемого в превышении полномочий и неправосудных решениях. Первоначально материал поступил в тот же Центральный райсуд города-курорта, но для обеспечения объективности дело решено передать в Советский суд Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Краснодарский краевой суд 3 июня принял решение о передаче в Советский райсуд Краснодара уголовного дела в отношении Валерия Слуки, бывшего заместителя председателя Центрального райсуда Сочи, сообщили “Ъ” в объединенной пресс-службе судов региона. 66-летнему экс-судье предъявлены обвинения в превышении полномочий и в вынесении неправосудных решений. 15 мая, после завершения предварительного следствия, дело поступило в Центральный райсуд Сочи. Однако до начала слушаний председатель суда Сергей Крюков попросил краевой суд изменить территориальную подсудность, чтобы избежать сомнений в объективности и беспристрастности при рассмотрении дела. Обвинение и защита поддержали эту позицию.

Валерий Слука с 2014 по 2019 год занимал должность заместителя председателя Центрального районного суда Сочи, затем работал рядовым судьей в том же суде до февраля 2023 года, когда квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила его полномочия с лишением седьмого квалификационного класса. Причиной лишения господина Слуки статуса стали многочисленные нарушения в работе, о чем свидетельствовало большое количество отмен его решений, а также частных определений и замечаний со стороны вышестоящих судов.

По материалам проверки краснодарской квалифколлегии судей 28 января текущего года председатель СКР Александр Бастрыкин возбудил в отношении Валерия Слуки уголовное дело, 31 января экс-судья был заключен под стражу и до сих пор находится в следственном изоляторе.

В деле фигурируют семь эпизодов превышения полномочий и вынесения неправосудных решений при распоряжении муниципальными земельными участками в Сочи.

По данным следствия, в период с июня 2021 года по июль 2022 года Валерий Слука необоснованно принял к производству исковые заявления граждан, нарушая территориальную подсудность. В частности, часть заявлений должен был рассматривать не Центральный, а Адлерский райсуд Сочи, но господин Слука, по данным обвинения, проигнорировал это обстоятельство. Кроме того, председательствующий судья не привлек к участию в процессе ответчиков, не стал исследовать доказательства и в итоге вынес семь заведомо неправосудных решений, повлекших незаконное изъятие участков в Сочи из муниципальной собственности. Впоследствии спорные решения были отменены, участки были возвращены городу.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, часть решений судья Слука вынес в интересах предпринимателя Рубена Татуляна (Робсон), владельца крупных курортных и торговых объектов в Адлере. Господин Татулян в настоящее время находится за рубежом, двое его возможных сообщников в ближайшее время предстанут перед судом за участие в преступном сообществе (в краевом суде идет формирование коллегии присяжных). Адвокат Дмитрий Новоселов пояснил “Ъ”, что, по его данным, покупатели земли, участвовавшие в процессах у судьи Слуки, не имели отношения к Рубену Татуляну. Что касается имущества, изъятого при обыске у Валерия Слуки, то защитник опроверг ранее опубликованные в СМИ сведения о найденном в доме большом количестве оружия (штык-ножи, коллекционные кинжалы, охотничий арбалет, карабин системы АК и оружие, похожее на немецкий автомат Schmeisser MP40). «Основная часть изъятого — сувениры, непригодные для боевого использования»,— пояснил адвокат Дмитрий Новоселов. По информации “Ъ”, Валерий Слука не признает вину, однако его адвокат не стал обсуждать эту тему.

Анна Перова, Краснодар