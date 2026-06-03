Стало известно о смерти главаря банды киллеров в Оренбурге

В Оренбургской области скончался главарь банды местных киллеров Алексей Худаев. Отмечается, что он мог покончить с собой.

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Фото: СУ СКР по Оренбургской области Алексей Худаев

Фото: СУ СКР по Оренбургской области

По данным УФСИН России по Оренбургской области, 31 мая Алексей Худаев был обнаружен в камере следственного изолятора в бессознательном состоянии с признаками совершенного суицида. Следов насилия не обнаружили.

Алексей Худаев долгое время находился в розыске. Ранее ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Главарю банды было предъявлено обвинение в организации и руководстве преступной группой, которая совершала заказные убийства предпринимателей и иные преступления. Задержали Алексея Худаева в декабре прошлого года, с тех пор он находился под стражей.

В отношении лидера преступного сообщества было возбуждено несколько уголовных дел.

Почти всех киллеров из банды задержали еще в 2020 году. Среди них — Виктор Бертхольц, Александр Оршлет, Иван Козачков, Виктор Белкин и Никита Игнатов. Однако скрыться удалось лишь их главарю Алексею Худаеву. Пять лет он числился в международном розыске, и лишь к концу 2025 года преступника удалось поймать.

ОПГ начала свою деятельность в Оренбурге в 2008 году. В число их жертв вошли местный предприниматель Денис Чернов и его семилетний сын; руководитель компании «Газпромтранс» Алексей Бахарев, его супруга и охранник. Сами киллеры признавались, что поначалу учились убивать на людях, которые не имеют определенного места жительства.

В 2024 году, уже будучи осужденным, один из участников группировки – Виктор Бертхольц — признался в убийстве супругов Веселовых. Без вести пропавшую пару не могли найти 10 лет, их тела нашли закопанными в лесополосе под Оренбургом. За их убийство Бертхольц получил порядка 200 тыс. руб. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в «Черном дельфине». Другие участники получили сроки от 17 до 21 года. Никита Игнатов умер от туберкулеза, так и не дождавшись приговора.

Всеми участниками управлял Алексей Худаев, с которыми он когда-то познакомился во время тренировок по единоборству. Худаев запрещал другим киллерам пользоваться смартфонами, оформлять на себя недвижимость, жениться. Он же и руководил всеми преступлениями: выбирал жертв, распределял полученные от заказчиков деньги между подчиненными.

Подробнее о расследовании одного из громких убийств, совершенного членами группировки Алексея Худаева, — в материале «Ъ-Волга» «Банда оренбургских киллеров».

Андрей Сазонов