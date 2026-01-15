Банда оренбургских киллеров

15 января Следственный комитет Российской Федерации отмечает пятнадцатую годовщину со дня своего образования. На протяжении этих лет сотрудники ведомства ведут непримиримую борьбу с преступностью. За их плечами множество раскрытых уголовных дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, в том числе совершенных в прошлые годы. Подробностями одного из таких громких дел поделился руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) СУ СК России по Оренбургской области Арсений Дмитриев.

В период с 2010 по 2020 годы на территории города Оренбурга орудовала банда киллеров, участники которой жестоко расправлялись со своими жертвами. Члены группировки «тренировались убивать» на бездомных. Доказано, что они таким образом убили двоих мужчин. Лишение жизни лиц без определенного места жительства было не только подготовкой к другим зверствам, лидер банды стремился «повязать кровью» своих подельников. Потом шли на заказные убийства. Их жертвами стали известные предприниматели, руководители предприятий и члены их семей.

Так, в один из летних июньских дней 2014 года в правоохранительные органы обратилась жительница Оренбурга с заявлением о безвестном исчезновении ее 60-летних родителей, которые проживали в элитном поселке на улице Бульвар Юности областного центра. При этом женщина сообщила, что пожилые люди не планировали куда-либо уезжать из города, а отец являлся руководителем коммерческой организации.

Следственными органами было возбуждено уголовное дело об убийстве супружеской пары, однако раскрыть преступление по горячим следам тогда не удалось. Несмотря на это, работа по нему продолжалась, и благодаря грамотно спланированным совместным действиям сотрудников регионального СК России и уголовного розыска были установлены обстоятельства гибели супружеской пары и лица, причастные к их убийству.

Следствием было установлено, что в марте 2014 года потерпевший планировал приобрести в Оренбурге дорогостоящий объект коммерческой недвижимости и рассчитаться за него наличными денежными средствами. Данную информацию получил лидер и организатор преступной группы, используя свои криминальные связи, и задумал убить бизнесмена и завладеть его деньгами.

После длительной подготовки, в том числе слежки за потерпевшими, в утреннее время 16 июня 2014 года члены банды и ее лидер прибыли на автомобиле к дому потерпевших и, согласно разработанному плану, через гараж проникли в дом семьи, где, применив насилие к супругам, надели на них наручники и вставили в рот кляпы.

Главарь банды потребовал передать ему денежные средства или указать место их хранения. И, конечно, потерпевший, опасаясь его угроз, сообщил, что деньги хранятся на чердаке. Всего членами банды в коробке из-под обуви в долларах США, евро и рублях были обнаружены денежные средства на общую сумму более 800 тысяч в рублевом эквиваленте.

Получив требуемое, члены организованной группы надели на головы потерпевших полиэтиленовые пакеты и, используя кабель от компьютера, найденный в жилище, задушили семейную пару.

После жестокой расправы они вывезли тела убитых и закопали их в лесном массиве Оренбургского района. С целью скрыть следы совершенного преступления свою одежду и вещи потерпевших они сожгли.

Спустя девять лет после убийства один из членов банды указал место, где следователями были обнаружены скелетированные останки потерпевших, что было подтверждено проведенной молекулярно-генетической экспертизой.

Все члены банды оренбургских киллеров были установлены, кто-то из них понес заслуженное наказание, кому-то еще предстоит выслушать свой приговор.

До сих пор остается загадкой, как лидеру банды удалось влиять на своих подельников и заставлять совершать чудовищные убийства. Ведь совершенные преступления не улучшили их материальное положение. Жили преступники достаточно скромно. Они были спортсменами, грамотными и начитанными молодыми людьми и выбивались из «привычного» образа преступников.

Очевидно только одно, что ни одно преступное деяние не может оставаться нераскрытым, ни один преступник – избежать наказание.

