«Газпром нефть» показала на ПМЭФ анимационный проект о мифах коренных народов Севера

На Петербургском международном экономическом форуме «Газпром нефть» представила арт-проект «Родной Север». Стенд компании превратили в экран с покадровой анимацией по мотивам легенд хантов, манси, ненцев и селькупов. В основе сюжета — мифы о сотворении мира. Проект создан на этнографических материалах, собранных учеными и волонтерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стенд компании превратили в экран с покадровой анимацией

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ Стенд компании превратили в экран с покадровой анимацией

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

«Мы работаем на Севере несколько десятилетий, и он стал для нас важной частью жизни. Но мы на Севере не только работаем – мы поддерживаем коренные народы, помогая кочевым семьям сохранять привычный уклад жизни, но при этом использовать современные технологии. Уже несколько лет мы создаем аудиобиблиотеку северного фольклора на основе сказок коренных народов. И наш арт-проект «Родной Север» стал продолжением исследования этнографии коренных народов, но уже языком анимации. Через истории из северного фольклора мы предлагаем посмотреть на Север по-новому и получить новые эмоции от соприкосновения с ним»,— отметил Александр Дыбаль, начальник департамента по корпоративным коммуникациям компании.

Визуальный стиль арт-проекта отсылает к традиционным промыслам: бисероплетению, выделке меха, резьбе по дереву и кости. В дни форума также выйдет анимационный фильм «Родной Север», созданный совместно с авторами «Смешариков».

Кирилл Конторщиков