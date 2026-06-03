На ПМЭФ-2026 самый дорогой отель забронировали за 2,5 млн рублей

Самое дорогое размещение на Петербургском международном экономическом форуме в этом году забронировала FMCG-компания — четыре ночи в пятизвездочном отеле обошлись в 2,5 млн рублей. При этом средняя стоимость номера снизилась на 23% по сравнению с 2025 годом — до 155 тыс. рублей. Число ночей в отелях класса люкс сократилось на 12%, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Число ночей в отелях класса люкс сократилось на 12%

Фото: Гранд Отель Европа Число ночей в отелях класса люкс сократилось на 12%

Фото: Гранд Отель Европа

Две трети всех размещений в пятизвездочных отелях в рамках форума пришлись на три отрасли: производители товаров повседневного спроса (34% ночей), финансово-кредитные организации (17%) и компании из сферы права и консалтинга (15%).

Кирилл Конторщиков