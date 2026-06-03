В Петербурге отказались закупать 86 троллейбусов

Городской перевозчик «Горэлектротранс» отменил закупку 86 белорусских троллейбусов. Подрядчик уже был определен, сделку сорвали в последний момент, заметила «Фонтанка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подрядчик уже был определен

Фото: Семен Абруков Подрядчик уже был определен

Фото: Семен Абруков

Предполагалось, что перевозчик возьмет в лизинг троллейбусы большого класса за 3,6 млрд рублей. Доставить транспорт должны были до 21 декабря 2026 года. В аукционе победил АО «Росагролизинг».

Это не первый случай отмены закупки общественного транспорта. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», власти Петербурга отменили большую закупку трамваев на 4,2 млрд рублей из-за секвестирования бюджета.

Карина Дроздецкая