Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение с руководством АО Агрофирма «Выборжец» о модернизации тепличного комплекса во Всеволожском районе. Срок реализации проекта — 2027 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПМЭФ-2026: Областная агрофирма вложит 455 млн в модернизацию производства

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ ПМЭФ-2026: Областная агрофирма вложит 455 млн в модернизацию производства

Фото: Александра Тен, Коммерсантъ

Соглашение предусматривает модернизацию тепличного комплекса, предназначенного для промышленного производства овощей защищенного грунта, с увеличением площади выращивания на 1,88 га в целях производства 1260 тонн салата и зеленых культур в год. Объем инвестиций в проект — 455 млн рублей. После расширения на предприятии появится 60 новых рабочих мест.

Как напомнил губернатор Дрозденко, Ленобласть является лидером среди регионов России по объему производства салата и зеленых культур, а также занимает первое место по производству огурцов, баклажанов и шампиньонов в защищенном грунте в Северо-Западном регионе.

Александра Тен