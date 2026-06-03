Госбанки ждут оживления корпоративного кредитования

Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин спрогнозировал увеличение корпоративного кредитования во втором полугодии 2026 года. «Мы фиксируем классическую картину первого квартала: сезонная пауза на фоне жесткой монетарной политики, однако по мере смягчения ДКП и восстановления деловой активности мы ожидаем перелома тренда уже во втором полугодии»,— заявил он на ПМЭФ. По его мнению, ориентир — 10–12% прироста корпоративного портфеля по итогам 2026 года — остается абсолютно достижимым.

По итогам первого квартала 2026 года корпоративный кредитный портфель Сбербанка по МСФО вырос на 2,3% в годовом выражении, до 31,9 трлн руб. Помимо сезонного фактора, на динамику повлияли опережающее авансирование госконтрактов и сохранение высокой ключевой ставки.

Накануне председатель правления ВТБ Андрей Костин заявил «Вестям», что снижение ключевой ставки Банком России ведет к оживлению кредитования. «В целом мы пока не видим какого-то резкого ухудшения кредитных портфелей у наших клиентов»,— также отметил он. В свою очередь, глава ВЭБа Игорь Шувалов на заседании комитета Совета федерации вчера сообщил, что госкорпорация в этом году может поддержать российскую экономику на 950 млрд руб. и даже больше. «Будем ориентироваться на поручения президента, если это будут какие-то суперважные, такого уровня сделки, которые поддержит президент, мы тогда кредитование поддержим»,— отметил глава госкорпорации.

При этом Банк России в обзоре финансовой стабильности отметил удовлетворительную платежеспособность крупного и среднего бизнеса. В частности, по оценке регулятора, доля кредитного портфеля, относящаяся к «зеленой зоне» (не имеющая каких-либо признаков обесценения), почти неизменна (71% от портфеля на 1 октября 2025 года и 69% на 1 апреля 2026 года). «У банков имеется достаточный запас капитала для покрытия возможных потерь по корпоративным кредитам и продолжения кредитования экономики»,— считает ЦБ. При этом в Банке России отмечают, что прирост кредитования компаний с учетом вложений банков в облигации за период с октября 2025 года по март 2026 года составил 5,7%. Однако регулятор указывает, что «опережающие темпы роста долга по-прежнему демонстрируют крупные компании с повышенной долговой нагрузкой: за этот период прирост их долга перед банками составил 7,6%».

О борьбе ЦБ с концентрацией кредитных рисков — в материале «К банкам подошли без исключений»

Отдел финансов