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Суд Набережных Челнов продлил арест полковнику юстиции Елене Ганиевой

Суд продлил меру пресечения замначальнику следственной части управления МВД по Набережным Челнам, полковнику юстиции Елене Ганиевой. Она останется в СИЗО до 6 августа, сообщила пресс-служба Набережночелнинского городского суда.

Госпожу Ганиеву задержали 6 апреля. Ей вменяют превышение должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) и фальсификацию доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (ч. 3 ст. 303 УК РФ).

По версии следствия, Елена Ганиева внесла в протокол допроса ложные сведения о подозреваемом, которые исключали его вину.

Анна Кайдалова