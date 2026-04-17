Суд оставил в СИЗО экс-замглаву следственной части УМВД из Челнов

Верховный суд Татарстана оставил без изменений решение по делу заместителя начальника следственной части СУ УМВД России по Набережным Челнам Елены Ганиевой. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее, 8 апреля, Набережночелнинский городской суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Елену Ганиеву обвиняют в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств по уголовному делу.

По версии следствия, она внесла в протокол допроса одного из фигурантов дела о незаконной банковской деятельности ложные сведения, которые исключали его вину. В результате мужчину перевели из подозреваемого в свидетели.

