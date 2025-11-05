Альфа-Банк требует от орловского автодилера «Реал Моторс» 62,7 млн рублей

АО «Альфа-Банк» обратилось в Арбитражный суд Орловской области с исковым заявлением к местному автодилеру ООО «Реал Моторс». Размер требований — 62,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Третьими лицами выступают орловское ООО «Северный ветер» Владимира Бутусова, московское ООО «Грейт Волл Мотор Рус» (принадлежит гонконгской компании «Тайд текнолоджи энд трейд»), а также управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла.

Заявление принято к производству, первое заседание запланировано 28 ноября. Детали спора неизвестны, ранее стороны в суде не встречались.

По данным Rusprofile.ru, ООО «Реал Моторс» было зарегистрировано в Орле в октябре 2005 года. Основной вид деятельности — розничная торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах. Уставный капитал — 13,5 млн руб. Директор — Владимир Бутусов. Ему принадлежат 76,02% долей компании. 23,98% долей владеет орловское ООО «Возрождение», которое полностью контролируется господином Бутусовым. По итогам 2024 года выручка «Реал Моторс» составила 708 млн руб., убыток — 25 млн руб. Годом ранее выручка равнялась 330 млн руб., а чистая прибыль — 4,7 млн руб.

Егор Одегов