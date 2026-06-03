Рособрнадзор опроверг сообщения об инсульте у школьницы во время ЕГЭ в Самаре

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что сообщения об инсульте у школьницы во время ЕГЭ в Самаре, не соответствует действительности. По словам чиновника, у девочки случился аллергический приступ.

«На самом деле девочке стало плохо. Ее отвезли на скорой. У нее была аллергическая реакция. На что-то, я не знаю, на что»,— сообщил господин Музаев на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС). Он заверил, что инсульта не было изначально.

Глава Рособрнадзора уточнил, что инцидент произошел уже после экзамена. Анзор Музаев также раскритиковал СМИ, которым «нужна была новость», и призвал не «вводить в заблуждение» и не «будоражить сотни тысяч людей».

В одной из школ Самары школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории, ее увезли в больницу на скорой. Telegram-канал Shot писал, что школьницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Позднее в региональном минздраве рассказали 63.RU, что диагноз не подтвердился.