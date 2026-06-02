В Самаре школьницу увезли на скорой после сдачи ЕГЭ

В одной из школ Самары школьнице стало плохо после сдачи ЕГЭ по истории. Девочку на скорой увезли в больницу. Об этом сообщили в администрации города.

«Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь. В настоящее время она проходит обследование в лечебном учреждении города»,— рассказали ТАСС в администрации.

Изначально СМИ писали, что у девочки мог случиться инсульт. Позднее в региональном минздраве уточнили 63.RU, что подозрение не подтвердилось. Состояние подростка стабильное, добавили в ведомстве.

По информации Telegram-канала Shot, школьницу госпитализировали с подозрением на инсульт. Канал уточняет, что 11-класснице стало резко плохо после сдачи экзамена в школе №174.